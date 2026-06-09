Еще один запрет: центр Волгограда перекрыли для самокатов

«Проблема в том, что в городе абсолютно не развита инфраструктура для велосипедистов, самокатчиков и тому подобны видов транспорта. Были бы спецдорожки и строгий контроль со стороны ГАИшников — был бы нормальный вариант для города. Сейчас в Волгограде почти нет велосипедистов, а ведь это не только способ передвижения, но и здоровый образ жизни, о котором все твердят», — высказала свое мнение горожанка.