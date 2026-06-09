Еще один запрет: центр Волгограда перекрыли для самокатов

Волгоградцы обсуждают очередное нововведение: центр города перекрыли для движения электросамокатов.
Информацией поделился общественник Сергей Островский, выложив карту из приложения кикшеринга. Сам он оценил это решение как «очень противоречивое».
«Да, они опасны в руках нарушителей, но ими пользуются и сознательные люди, причем в большинстве. Наша городская среда просто недоразвита и не может обеспечить безопасность всех участников движения», — высказал свое мнение активист.
К обсуждению подключились другие волгоградцы, по большей части те, кто не пользуется этим средством индивидуальной мобильности (СИМ).
«Я и мой сломанный от столкновения палец на руке — мы рады этому запрету», — делится волгоградка.
«Жаль, что в нашем районе не запретили. Летают, не глядя на прохожих, только уворачивайся», — поддерживает другая.
Сторонникам запретов возражают: порох в свое время тоже изобрели для лечения кожных болезней и отпугивания насекомых, а уже потом все пошло не туда. Все зависит от людей, которые пользуются изобретениями. А в данном случае среди них немало разумных, для которых это средство передвижения — возможность успевать сделать больше важных дел.
«Проблема в том, что в городе абсолютно не развита инфраструктура для велосипедистов, самокатчиков и тому подобны видов транспорта. Были бы спецдорожки и строгий контроль со стороны ГАИшников — был бы нормальный вариант для города. Сейчас в Волгограде почти нет велосипедистов, а ведь это не только способ передвижения, но и здоровый образ жизни, о котором все твердят», — высказала свое мнение горожанка.
Ранее эксперт пояснил, почему водители-пенсионеры оказались под пристальным вниманием этим летом.