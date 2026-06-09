В Ростове‑на‑Дону участники инновационного бизнес‑акселератора получат поддержку для реализации стартапов

В этом году приняли участие в акселераторе авторы проектов по следующим направлениям: информационные технологии; биотехнологии; новые материалы и химические технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; ресурсосберегающая энергетика; туризм. Подводя итоги заседания, члены комиссии дали высокую оценку проработке программы. За 7 лет акселератор он стал двигателем инноваций в Ростове‑на‑Дону и доказал свою эффективность. В 2026 году будет оказана помощь талантливым изобретателям и предпринимателям, чтобы они могли воплотить свои идеи в жизнь, привлечь инвестиции и вывести ростовские технологии на новый уровень.