В Ростове‑на‑Дону участники инновационного бизнес‑акселератора получат поддержку для реализации стартапов

В Ростовской‑на‑Дону городской Думе прошло заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности, малому и среднему предпринимательству, транспорту и дорожной деятельности. Вопросом повестки стала работа инновационного бизнес‑акселератора в 2025 году в рамках муниципальной программы «Развитие экономики города Ростова‑на‑Дону».
В заседании приняли участие заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Максим Колесников, депутаты Виктор Чигвинцев, Наталья Давыдова, Вячеслав Лобырев, Евгений Иванов, Дмитрий Образцов.
С докладом о результатах работы акселератора за предыдущие годы и деятельности в 2026 году выступил заместитель директора Департамента экономики города Ростова-на-Дону Иван Карпенко. Участники заседания обсудили механизмы поддержки стартапов, пути повышения эффективности программы и способы привлечения инвесторов к перспективным проектам.
Программа акселератора включает четыре этапа: отборочный (экспертиза заявок и собеседования), обучающий (67 академических часов по ключевым модулям), предгрантовая упаковка (подготовка заявок для участия в конкурсах фондов и институтов развития). Завершающим этапом бизнес-акселератора в 2025 году стал образовательный инновационный форум с инвестиционной сессией. На нём 11 участников представили свои лучшие разработки потенциальным инвесторам — представителям инвестиционных фондов и руководителям компаний.
Первое, на что обратили внимание члены комиссии, — итоги работы акселератора с 2019 года: свыше 290 выпускников прошли обучающую программу; 36 участников привлекли более 104,4 млн руб. грантовых средств; 18 участников стали резидентами Фонда «Сколково».
Отдельно отмечены успехи 2025 года: участники акселератора уже привлекли 13,5 млн руб. грантовых средств. Среди ярких примеров: Сергей Андриянов (проект Evolver AI) получил грант «Старт‑ИИ‑1» Фонда содействия инновациям — 5 млн руб.; Ирина Машлакова (мобильное приложение «Иду к врачу») получила грант «Старт‑1» — 5 млн руб.; Яна Матяш (технология создания тонких слоёв ниобата бария‑стронция) получила грант «УМНИК» — 500 тыс. руб.; Ольга Березкина (маркетплейс ИИ‑сотрудников Seller GPT) привлекла частные инвестиции от Фонда развития предпринимательства им. В. Еремеева — 3 млн руб.
«Эти результаты показывают, что акселератор стал реальной точкой роста для инновационных проектов Ростова‑на‑Дону, — подчеркнул Иван Карпенко. — Мы не просто даём знания — мы создаём экосистему, где идеи превращаются в успешные бизнесы. В 2026 году наша задача — помочь ещё большему числу изобретателей реализовать свой потенциал».
В этом году приняли участие в акселераторе авторы проектов по следующим направлениям: информационные технологии; биотехнологии; новые материалы и химические технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; ресурсосберегающая энергетика; туризм. Подводя итоги заседания, члены комиссии дали высокую оценку проработке программы. За 7 лет акселератор он стал двигателем инноваций в Ростове‑на‑Дону и доказал свою эффективность. В 2026 году будет оказана помощь талантливым изобретателям и предпринимателям, чтобы они могли воплотить свои идеи в жизнь, привлечь инвестиции и вывести ростовские технологии на новый уровень.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.