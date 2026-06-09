ВТБ профинансирует поставку оборудования для «Ростелекома»

— Подписание соглашения — важный этап в развитии нашего сотрудничества с Группой ВТБ. Для реализации проектов «Ростелекома» такого масштаба, учитывая специфику телекоммуникационного оборудования, необходим сильный финансовый партнер с глубокой экспертизой отрасли. ВТБ Лизинг полностью соответствует этим требованиям, на протяжении многих лет демонстрирующий исключительный профессионализм и надежность, — сказала Анна Трегубенкова.