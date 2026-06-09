Строили 8 лет: что думают автоэксперты о новом участке улицы Саина в Алматы

«Этот новый участок разгрузит Момышулы и часть Рыскулова. Нагрузка на улицу Момышулы снизится на треть. Но я бы не ожидал чуда от этой дороги. Эффект будет, но его сейчас оценить сложно. Через несколько недель или месяцев можно будет отследить, насколько трафик уменьшился в этом районе и на соседних улицах», — добавил Эдуард Эдоков.