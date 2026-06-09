Строили 8 лет: что думают автоэксперты о новом участке улицы Саина в Алматы

Житель алматинского микрорайона Зердели впервые проехал по новому участку улицы Саина
Алан, житель алматинского микрорайона Зердели, впервые проехал по новому участку улицы Саина от проспекта Монке би до верхней части города. Молодой человек, работающий на пересечении проспектов Аль-Фараби и Назарбаева, теперь добирается до офиса за 50 минут вместо почти двух часов, как раньше.
«Раньше мы петляли, разворачивались, ездили по переулкам, а теперь можно ехать напрямую. Это, конечно, круто. Надеюсь, в пробках часами стоять не будем. Посмотрим. Но в любом случае такое изменение — к лучшему», — поделился Алан.
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Открытие долгожданного участка улицы Саина
Долгожданный участок улицы Саина открыли 5 июня 2026 года. Новая дорога уже принимает транспорт, но работы по благоустройству дублеров, тротуаров, велодорожек и прилегающей территории продолжаются.
По поручению акима Алматы Дархана Сатыбалды, движение по новому участку было технически открыто. Открытие, запланированное на 20 мая, перенесли из-за задержки с переустройством линии электропередачи 110 кВ.
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История строительства
Трехкилометровый участок улицы Саина строили восемь лет. Основной трудностью стал процесс выкупа земель. Работы начались в 2018 году и завершились в октябре 2025 года.
«Реализация проекта велась по мере выкупа земельных участков», — пояснили в акимате.
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Мнение экспертов
Эксперты признают, что реализация такого сложного проекта была сложной задачей. Однако они считают, что три километра дороги за восемь лет — это слишком долго.
«Я много лет ездил в Китай. Там дороги строят быстро. Если восемь лет ждали три километра, то о каком развитии дорожной инфраструктуры можно говорить? Это хороший факт, но три километра за восемь лет — стыдно», — сказал председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.
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Преимущества и недостатки новой дороги
Объективно оценить преимущества и недостатки новой дороги можно будет позже. Однако уже сейчас ясно, что реализация проекта была неплохой задумкой. Участок должен разгрузить нижнюю часть города и сократить время в пути для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.
«Этот новый участок разгрузит Момышулы и часть Рыскулова. Нагрузка на улицу Момышулы снизится на треть. Но я бы не ожидал чуда от этой дороги. Эффект будет, но его сейчас оценить сложно. Через несколько недель или месяцев можно будет отследить, насколько трафик уменьшился в этом районе и на соседних улицах», — добавил Эдуард Эдоков.
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Важность грамотной организации движения
Движение станет интенсивнее, а проходимость лучше, если грамотно организовать рядность не только на новом участке Саина, но и ниже. В противном случае может образоваться «бутылочное горлышко».
«Таких мест в Алматы достаточно. Вы быстро проезжаете три километра, а потом упираетесь в однополосную дорогу. Весь поток с двух-трех полос переходит в одну. Пробка просто перемещается в другое место. Давайте посмотрим, как будет дальше. Я надеюсь, акимат покажет нам было/стало и будет делать мониторинг на регулярной основе», — заключил Эдуард Эдоков.
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Завершение строительства
На новом участке улицы Саина уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия и нанесена разметка. После завершения основных строительно-монтажных работ дорогу покроют верхним слоем асфальта. Для обеспечения безопасности установили ограничение скорости до 40 километров в час, которое будет снято после завершения реконструкции.