БелАЗ подал в суд на российского производителя — вот причина

Кроме того, БелАЗом был подан иск на фирму «Скейл», находящуюся в Костромской области РФ. Компанией производятся комплекты сборных моделей, в том числе под брендом AVD Models и ранее продавалось немало их комплектов с использованием бренда БелАЗ.