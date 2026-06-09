БелАЗ подал в суд на российского производителя — вот причина

Белорусская компания БелАЗ подала в суд на российского производителя, сообщает Sputnik Беларусь по данным онлайн-картотеки арбитражных судов России.
В частности, управляющей компанией холдинга «БелАЗ-ХОЛДИНГ» подано исковое заявление в суд на российское издательство «Цейхгауз». БелАЗ хочет компенсацию за нарушение исключительных прав на общеизвестный товарный знак «БелАЗ». Иск подан на 50 тысяч российских рублей, то есть около 1900 белорусских рублей.
Данное издательство не только производит журнал для моделистов, но и является интернет-продавцом комплектов сборных моделей техники. Среди других компанией продаются и модели техники БелАЗ. Иск будет рассматриваться Арбитражным судом Москвы в упрощенном порядке.
Кроме того, БелАЗом был подан иск на фирму «Скейл», находящуюся в Костромской области РФ. Компанией производятся комплекты сборных моделей, в том числе под брендом AVD Models и ранее продавалось немало их комплектов с использованием бренда БелАЗ.