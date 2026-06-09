Волгоградских бизнесменов начнут штрафовать за попытки спрятать расходы от казначейства

Наказание грозит предпринимателям, которые пытаются спрятать расходы по выполнению госконтрактов от казначейства. С 1 января 2026 года в КоАП РФ введены статьи 15.37.1 и 15.49. Первая предусматривает наказание за смешивание бюджетных средств, полученных на условиях казначейского сопровождения, с другими доходами и расходами, затрудняя экспертам анализ операций. Соответствующее нарушение грозит для юридических лиц штрафом 5−10% от цены контракта, но не более 500 тыс. рублей.