Stellantis отозвала более 1,3 млн автомобилей Jeep из-за риска возгорания

Отзыв касается моделей Jeep Wrangler и Jeep Gladiator 2021−2025 годов. В них выявили проблемы с электрическим соединением в проводке насоса электрогидравлического усилителя руля. Это может спровоцировать перегрев, и машина загорится. Stellantis уже известно об одном случае травмирования человека, связанном с такой неисправностью авто.