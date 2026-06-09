Китай начал строительство крупнейшего в мире шлюза на Янцзы за $11 млрд

План включает строительство объекта к северу от уже действующего шлюза на одноименной плотине, которая сама по себе является крупнейшим гидротехническим сооружением в мире (строилась в 1970—1988 годы). Двухпутный судоходный канал будет иметь пять уровней. Также планируется расширение и модернизация судоходных сооружений на стоящей ниже по течению плотине меньшего размера. На данный момент проект оценивается в 77,2 млрд юаней (почти $11,3 млрд).