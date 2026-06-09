Маткапитал предлагают использовать в основном на покупку жилья

Из документа Минтруда, направленного в правительство, следует, что маткапитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы, хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Так, по итогам четырех месяцев 2026 года, только в 18,8% случаях граждане направляли материнский капитал на покупку жилья, отмечают в министерстве. Для сравнения: в 2020 году показатель составил 58,5%, уже в 2025 он пополз вниз — до 26,4% по итогам года.