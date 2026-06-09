Отечественный двигатель для «Суперджет-100» получил сертификат типа

— По нашим оценкам, потенциальный спрос в гражданском сегменте на ближайшие 10 — 12 лет может составить порядка 500 самолетов. Это картина на базе оценок компаний и прогноза выбытия «иномарок». Рассчитываем, что спрос будет подтвержден заказами. Первая партия уже законтрактована и находится в производстве. По следующей партии согласованы основные параметры, необходимо зафиксировать в контрактах договоренности с авиакомпаниями, — рассказал Вадим Бадеха.