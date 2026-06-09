Отечественный двигатель для «Суперджет-100» получил сертификат типа

Во время Петербургского международного экономического форума прошла торжественная церемония вручения сертификата типа на новый двигатель ПД-8 для самолета «Суперджет». Получение документов позволяет начать их серийное производство, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Ростех.
Ожидается, что полностью импортозамещенный лайнер «Суперджет-100», который производят в Комсомольске-на-Амуре, вскоре пойдет в коммерческую эксплуатацию. Получение сертификата типа на двигатель, который будет установлен в самолете, — очередной этап на пути завершения работ.
Сертификат типа подтверждает соответствие двигателя ПД-8 нормам летной годности и заложенным техническим характеристикам. Решение о выдаче документа приняли в Росавиации на основе предоставленной ОДК доказательной базы. Силовая установка наработала свыше 6500 часов в ходе летных испытаний и проверок на стендах.
Силовая установка — полностью отечественная разработка. При ее создании были применены 25 новейших отечественных материалов и передовых технологий, причем 17 из них созданы специально для ПД-8. Двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн, предназначен для ближнемагистральных самолетов «Суперджет» и, в перспективе, для самолетов-амфибий Бе-200.
Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в интервью ТАСС рассказал о востребованности SJ-100 и также производимого на КнААЗ истребителя пятого поколения Су-57.
— По нашим оценкам, потенциальный спрос в гражданском сегменте на ближайшие 10 — 12 лет может составить порядка 500 самолетов. Это картина на базе оценок компаний и прогноза выбытия «иномарок». Рассчитываем, что спрос будет подтвержден заказами. Первая партия уже законтрактована и находится в производстве. По следующей партии согласованы основные параметры, необходимо зафиксировать в контрактах договоренности с авиакомпаниями, — рассказал Вадим Бадеха.
«Супреджет» завершает сертификационные работы, первые серийные машины уже произведены, в цехах окончательной сборки находятся около двух десятков SJ-100 и МС-21. Индия одной из первых зарубежных стран проявила серьезный интерес к российской авиатехнике. На авиасалоне Wings India показали SJ-100 и Ил-114−300. Индийские авиакомпании заявили спрос на 100 — 200 Ил-114−300 и SJ-100. С индийской HAL подписано соглашение о возможном лицензионном производстве SJ-100 на их мощностях.
Су-57 — единственный самолет пятого поколения, который принимает участие в реальных боевых действиях и подтверждает превосходство на поле боя, в том числе над лучшими зарубежными системами, воздушными и наземными видами вооружений. Вадим Бадеха отметил, что на международном рынке по линии ВТС самолет пользуется серьезным спросом.
— Первые поставки для зарубежных заказчиков мы уже выполнили. Есть твердые контракты, есть на стадии подписания. Есть несколько серьезных заказчиков, которые по этому самолету с нами сотрудничают, — рассказал Вадим Бадеха.
Напомним: президент России Владимир Путин подтвердил готовность сотрудничать с Индией по выпуску Су-57 и назвал истребитель лучшим в мире.