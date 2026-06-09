Ozon Банк протестировал перевод денег без доступа к интернету

Перевести можно до 10 тыс. руб. за раз, комиссия не взимается. При использовании приложения банка без интернета, но с мобильной связью можно будет увидеть баланс основного счета, который был доступен на момент последнего посещения приложения с интернетом. Перевод по СБП надо подтвердить с помощью отправки СМС на специальный номер телефона. Банк формирует текст СМС автоматически, а клиент подтверждает отправку сообщения, передает ТАСС.