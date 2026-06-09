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Движение транспорта по улице Рождественской ограничат

Водителям советуют заранее изучить схему маршрута, внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать осторожность.

В Нижнем Новгороде временно перекроют движение на участке улицы Рождественской — от площади Маркина до улицы Широкой, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Ограничения связаны с проведением мероприятия и будут действовать в три периода:

с 00:01 13 июня до 05:00 14 июня;

с 00:01 20 июня до 05:00 21 июня;

с 00:01 27 июня до 05:00 28 июня.

Для объезда подойдут соседние улицы. Водителям советуют заранее изучить схему маршрута, внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать осторожность.

Ранее ДТП сковало движение на подъезде к Борскому мосту в Нижнем Новгороде.