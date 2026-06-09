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В Севастополе еще пять АЗС возобновили свободную продажу бензина

Еще пять заправок сети «АТАН» с 10:00 мск возобновили свободную продажу бензина АИ-92 в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Еще пять заправок сети «АТАН» с 10:00 мск возобновили свободную продажу бензина АИ-92 в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам господина Развожаева, свободно заправить машину бензином можно по адресам: Любимовка, Качинское шоссе, 2; Камышовое шоссе, 7в; Камышовое шоссе, 32; с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16; Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62 км. На АЗС сети «ТЭС» заправиться можно по-прежнему только по QR-кодам, добавил глава Севастополя.

В Севастополе в начале июня остановили свободную продажу топлива. В Крыму дефицит топлива сохраняется с конца мая. Бензин в Севастополе можно купить по приобретаемым заранее талонам, при этом объем не должен превышать 20 л на одного человека. Причиной дефицита местные власти называют перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы.

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