В Севастополе еще пять АЗС возобновили свободную продажу бензина

В Севастополе в начале июня остановили свободную продажу топлива. В Крыму дефицит топлива сохраняется с конца мая. Бензин в Севастополе можно купить по приобретаемым заранее талонам, при этом объем не должен превышать 20 л на одного человека. Причиной дефицита местные власти называют перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы.