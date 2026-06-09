В Нижнем Новгороде будет создан первый в регионе энергетический кластер

«Победа в конкурсе позволит создать первый в Нижегородской области энергетический техникум и выстроить систему практико-ориентированного обучения совместно с предприятиями отрасли. Благодаря сотрудничеству с правительством региона и учебным заведением уже сформирована программа, ориентированная на реальные производственные задачи. Обучение будет проходить на современном оборудовании с участием специалистов компаний. К 2029 году планируется подготовить более 200 специалистов по девяти профессиям. Инвестиции Эн+ в размере более 40 млн рублей направят на создание мастерских, лабораторий и обновление материально-технической базы, что поможет укрепить кадровый потенциал отрасли и повысить престиж рабочих специальностей», — рассказала Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и Русал.