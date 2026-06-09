В Нижнем Новгороде будет создан первый в регионе энергетический кластер

Компания «Эн+ Тепло Волга» и Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства (НТГХиП) присоединились к федеральному проекту «Профессионалитет». На базе техникума появится первый в регионе образовательный кластер по направлению «Энергетика». Кроме НТГХиП в кластер войдут еще шесть СПО региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Проект нацелен на подготовку кадров для энергетической отрасли через практико‑ориентированный подход, модернизацию инфраструктуры и гарантированное трудоустройство выпускников.
Создание кластера поможет решить одну из ключевых задач отрасли в регионе — нехватку квалифицированных специалистов, способных работать с современным оборудованием. Новый формат предполагает тесную интеграцию образования и реального производства.
Уже сегодня техникум совместно с «Эн+ Тепло Волга» готовит кадры по направлениям «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» и «Электрические станции, сети и их релейная защита и автоматизация». В следующем году кластер ТЭК будет расширен, а число энергетических образовательных программ достигнет девяти.
«Победа в конкурсе позволит создать первый в Нижегородской области энергетический техникум и выстроить систему практико-ориентированного обучения совместно с предприятиями отрасли. Благодаря сотрудничеству с правительством региона и учебным заведением уже сформирована программа, ориентированная на реальные производственные задачи. Обучение будет проходить на современном оборудовании с участием специалистов компаний. К 2029 году планируется подготовить более 200 специалистов по девяти профессиям. Инвестиции Эн+ в размере более 40 млн рублей направят на создание мастерских, лабораторий и обновление материально-технической базы, что поможет укрепить кадровый потенциал отрасли и повысить престиж рабочих специальностей», — рассказала Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и Русал.
Проект предусматривает модернизацию образовательной инфраструктуры техникума: будет создан современный учебно-производственный комплекс (УПК), мастерские и лаборатории с современным оборудованием, которое полностью соответствует реальному производству. Это позволит студентам осваивать актуальные практические навыки ещё во время учёбы.
Справка.
Эн+ и Русал — одни из крупнейших инвесторов «Профессионалитета». Компании уже имеют успешный опыт организации практико‑ориентированного обучения: они участвуют в 14 кластерах, где на базе 32 колледжей и техникумов ведётся подготовка по специальностям в энергетике, металлургии, угольной, цифровой и других отраслях.