В малых городах Красноярского края будут улучшать экологию

Сибирская генерирующая компания развивает и другие программы, которые могут быть полезными не только для городов Красноярского края. Проектом «Новое тепло» по переводу частного сектора на электроотопление заинтересовались представители правительства Хакасии и Бурятии. Еще один перспективный проект «Сибирь заряжает» по развитию электрозарядной инфраструктуры, который СГК реализует вместе с ПАО «Россети Сибирь». Уже сегодня сеть заправок для электрокаров в Красноярске крупнейшая за Уралом.