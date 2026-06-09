Подрезанные крылья. Почему лишь редкий «Метеор» долетает до середины Поволжья

В Нижнем Новгороде на воду спустили сразу два новейших судна на подводных крыльях (СПК) «Метеор 120Р». Федеральный центр рапортует о пятикратном увеличении субсидий на проект «Речные магистрали» и расширении сети до 27 маршрутов. Однако на этом парадном фоне в ульяновской акватории скоростная пассажирская навигация фактически замерла. Не превращается ли крылатый флот в закрытый элитный клуб для богатых регионов?
Парадный конвейер.
На верфи АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в Нижегородской области спустили на воду «Губернатора Николая Баранова» и «Купца Дмитрия Сироткина». Два новых «Метеора 120Р» после испытаний усилят дефицитные межрегиональные направления до Казани и Ярославля. Скоростное речное судостроение явно преодолело этап штучных прототипов и вышло на ритмичную серию.
В 2026 году финансирование «Речных магистралей» из федерального бюджета выросло до рекордных 94,8 млн руб. против скромных 17,7 млн в прошлом сезоне. Но если на верхних участках Волги формируется полноценная транспортная сеть, то в Ульяновской области ситуация прямо противоположная. Задекларированные еще в 2021 году планы губернатора Алексея Русских по закупке трех собственных судов сначала сократились до двух, потом и вовсе до нуля, а в текущем сезоне регион остался и без транзитных «крыльев». Получается, что пройти Волгу насквозь пассажирским экспрессом сегодня невозможно.
Барьер в 63 процента.
Как пояснил «РГ» директор департамента минтранса Ульяновской области Виталий Служаев, в 2023—2024 годах регион честно пытался встроиться в систему и выступал заказчиком рейсов у соседей. Татарстанский «Флот РТ» и нижегородский «Водолет» худо-бедно выполняли регулярные рейсы до Ульяновска. Однако экономика этих маршрутов оказалась катастрофической: средняя загрузка судов из Казани составила всего 21,25 процента, а из Нижнего Новгорода — критические 15 процентов.
Для чиновников Минтранса РФ, мыслящих сухими цифрами, такой полупустой транспорт стал сигналом к блокировке субсидий.
«Условием предоставления федеральной субсидии на перевозки водным транспортом в соответствии с порядком софинансирования является загруженность судна не менее 63 процентов от пассажировместимости, — констатирует Виталий Служаев. — Пассажиропоток ниже этой планки не позволяет получить компенсацию затрат судоходных компаний по межрегиональным маршрутам через Ульяновск. Учитывая ограниченные финансовые возможности нашего облбюджета, организация рейсов и возмещение затрат в 2026 году оказались невозможными».
Возник замкнутый круг: пассажир не идет на причал, потому что рейсы редки и нестабильны, а пустить их чаще нельзя из-за отсутствия денег.
Уроки советской ностальгии.
Ситуация в Ульяновске обнажила глубокий системный кризис планирования и завышенные ожидания от «речного ренессанса». Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев напоминает, что советская эпоха «Метеоров» строилась на совершенно иных экономических принципах.
«Советские СПК тотально субсидировались государством, и коммерческая целесообразность не всегда была главным критерием, — отмечает эксперт. — Сегодняшние реалии требуют строго рыночного подхода. Задача по развитию скоростной навигации далеко не всем регионам по плечу. Она требует колоссальных финансовых ресурсов, технической ремонтной базы и грамотного маркетинга маршрутной сети. В итоге регионы с развитой экономикой и высоким турпотенциалом забирают все ресурсы, а остальные просто выпадают из процессов».
Символичным подтверждением этих слов стал недавний запуск в ульяновском парке «Прибрежный» музея на борту советского теплохода «Метеор-216». Это последнее из скоростных судов старого ульяновского флота, которое чудом спасли от распила. На открытие пришел его бывший сменный капитан Владимир Лыкошин, водивший борт в девяностых годах. Горожане радуются ожившему памятнику советского инженерного гения, но это и горькое напоминание: сегодня это единственное крылатое судно в области, и оно прочно стоит на суше.
При этом современные СПК кардинально отличаются от предшественников. Старые машины проектов 342Э были прожорливыми, но относительно простыми и ремонтировались, что называется, «на коленке». Современные «Метеор 120Р» и «Валдай 45Р» обладают принципиально иными характеристиками. Они гораздо быстрее, экологичнее и обеспечивают комфорт бизнес-класса авиалайнеров. Но за комфорт приходится платить: им нужна специализированная береговая инфраструктура и ремонтные базы с квалифицированным персоналом.
Парламентский ценз.
Эту проблему начали открыто обсуждать на самом высоком уровне. Главным критиком текущей модели стал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, высокая стоимость современных судов делает их практически недоступными для большинства региональных компаний, что тормозит развитие всей Волжской артерии. Если бы Ульяновская область, как изначально планировала, взяла в лизинг три «Метеора», региону пришлось бы отдавать из своего бюджета около 140−150 млн рублей в год.
«Сейчас начали выпускать “Валдаи”, есть “Метеоры”, но нет системы финансирования, дотации, стимулирования, нет субсидирования перевозок. Все это есть в авиации», — рассказывал ранее Вячеслав Володин. Такая же система, по его мнению, должна быть создана и в отношении речного транспорта.
Спикер нижней палаты и его сторонники считают, что федеральный центр должен дифференцировать поддержку и снижать финансовую нагрузку на территории. Иначе для большинства субъектов покупка судов даже в лизинг означает долговую кабалу. Речной транспорт необходимо законодательно приравнять к социальному — такому, как пригородные электрички.
Единый хозяин?
В соседней Самарской области дела со скоростным флотом обстоят вполне благополучно. Местные «Валдаи» резво бегают из Самары в Ширяево и Винновку, а с июля запускается рейс до Сызрани. Но это пример сугубо внутрирегионального туризма. Как только встает вопрос о сквозном движении между областями, Самаро-Ульяновское плечо превращается в глухую стену. Локальные операторы замыкают маршруты строго внутри границ рентабельности. Ульяновский тупик доказывает: межрегиональная координация в ПФО пока слабая, а единая стратегия навигации отсутствует.
Чтобы «Метеоры» стали реальной альтернативой поездам и автобусам, правила необходимо менять. На заседаниях Комиссии по вопросам развития скоростных пассажирских перевозок Минтранса РФ и на экспертных площадках Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) сейчас активно прорабатывается уход от схемы, где регионы обязаны сами закупать флот.
Быть может, Волге необходим единый сквозной сетевой оператор под эгидой государства? Логика проста: ГТЛК или иная госструктура владеет судами и управляет единой маршрутной сеткой, а регионы лишь готовят причалы и субсидируют билеты для местных жителей. Иначе новые красивые «Метеоры» так и будут курсировать по короткому плечу между Нижним Новгородом и Казанью, разворачиваясь прочь от «нерентабельных» вод.