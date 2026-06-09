Подрезанные крылья. Почему лишь редкий «Метеор» долетает до середины Поволжья

В 2026 году финансирование «Речных магистралей» из федерального бюджета выросло до рекордных 94,8 млн руб. против скромных 17,7 млн в прошлом сезоне. Но если на верхних участках Волги формируется полноценная транспортная сеть, то в Ульяновской области ситуация прямо противоположная. Задекларированные еще в 2021 году планы губернатора Алексея Русских по закупке трех собственных судов сначала сократились до двух, потом и вовсе до нуля, а в текущем сезоне регион остался и без транзитных «крыльев». Получается, что пройти Волгу насквозь пассажирским экспрессом сегодня невозможно.