Спрос на пекарей, поваров и уборщиц вырос в Нижегородской области

В мае работодатели разместили свыше 1,4 тысячи вакансий, связанных с туризмом, гостиничным бизнесом и общественным питанием, — это на 8% больше, чем в апреле. Рост обусловлен традиционным оживлением отрасли перед летним сезоном: кафе, рестораны, гостиницы и объекты туристической инфраструктуры наращивают объёмы услуг.