Спрос на пекарей, поваров и уборщиц вырос в Нижегородской области

В Нижегородской области на фоне приближения летнего сезона заметно увеличился спрос на персонал в сфере гостеприимства и общепита, свидетельствуют данные hh.ru.
В мае работодатели разместили свыше 1,4 тысячи вакансий, связанных с туризмом, гостиничным бизнесом и общественным питанием, — это на 8% больше, чем в апреле. Рост обусловлен традиционным оживлением отрасли перед летним сезоном: кафе, рестораны, гостиницы и объекты туристической инфраструктуры наращивают объёмы услуг.
Лидерами по числу открытых позиций стали повара, пекари и кондитеры: на их долю пришлось 420 вакансий (41% от общего числа в отрасли). Вторую строчку заняли уборщики — для них опубликовали 240 предложений (24%). На третьем месте — официанты, бармены и бариста (180 вакансий, 18%).
Кроме того, компании активно искали менеджеров ресторанов (порядка 50 вакансий), мойщиков посуды и помощников поваров (40 вакансий), хостес, а также управленцев административно‑хозяйственных подразделений (по 30 вакансий).
Жанна Петрунина, директор нижегородского филиала hh.ru, подчёркивает, что при найме в этой сфере ключевое значение имеют практические умения: работодатели ориентируются на качество обслуживания и соответствие профессиональным стандартам. Особенно ценятся навыки контроля качества продукции и сроков годности, организаторские способности, умение выстраивать командную работу, обучать персонал и грамотно общаться с гостями.
Средний уровень зарплат в туристической и ресторанной отрасли в мае достиг 58,9 тысячи рублей. Этот показатель уступает медианной зарплате по региону на 16,1 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что 15% нижегородцев отрицательно относятся к испытательному сроку на работе.