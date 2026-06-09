В Закдуме Хабаровского края пересмотрели закон о краевом бюджете на 2026 год

В Законодательной думе Хабаровского края состоялось внеочередное заседание постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», депутаты рассмотрели внесение изменений в закон о региональном бюджете на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.
Министр финансов края Валентин Костюшкин сообщил, что изменения обусловлены уточнением налоговых, неналоговых, федеральных и безвозмездных поступлений. Доходы регионального бюджета увеличатся на 32,4 млрд рублей. При этом большая часть средств пойдет на решение социально значимых задач.
Например, министерству строительства края выделят дополнительные 9,9 млрд рублей. Их потратят на строительство детских садов, возведение детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре и на создание школы на 1,1 тыс. мест в южном микрорайоне Хабаровска.
Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона направят 8,3 млрд рублей. Средства реализуют в строительстве объектов водоснабжения и водоотведения в городской агломерации Хабаровска и Хабаровском районе.
Свыше 5 млрд рублей дополнительно намерены потратить на государственную поддержку многодетных семей и обеспечение жильем детей-сирот. Помимо этого, министерство социальной защиты края направит средства на выплаты участникам СВО и индексацию социальных выплат на 8,1%.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края увеличит расходы на 2,2 млрд рублей. В планах ведомства — выдача субсидий на развитие автодорог, содержание и ремонт дорог, а также приобретение дорожной техники.
— Средства направят и на развитие учреждений здравоохранения, культурных учреждений как в краевом центре, так и в сельских территориях, на организацию спортивных мероприятий, строительство модульных спортивных залов в Хабаровском и Верхнебуреинском районах, — добавили в Законодательной думе региона.
Законопроект рассмотрят на внеочередном заседании 10 июня.