В Закдуме Хабаровского края пересмотрели закон о краевом бюджете на 2026 год

— Средства направят и на развитие учреждений здравоохранения, культурных учреждений как в краевом центре, так и в сельских территориях, на организацию спортивных мероприятий, строительство модульных спортивных залов в Хабаровском и Верхнебуреинском районах, — добавили в Законодательной думе региона.