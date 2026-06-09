В Прикамье с началом летнего сезона резко вырос спрос на сотрудников общепита

В Пермском крае с началом летнего сезона наиболее востребованными стали сотрудники гостинично-ресторанной сферы. В точки общепита потребовались повара, пекари и кондитеры. По данным hh.ru, на них пришлось 300 вакансий — это 43% от общего количества предложений в регионе.