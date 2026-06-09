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В Прикамье с началом летнего сезона резко вырос спрос на сотрудников общепита

Медианная зарплата в сфере ресторанного бизнеса выросла до 51,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае с началом летнего сезона наиболее востребованными стали сотрудники гостинично-ресторанной сферы. В точки общепита потребовались повара, пекари и кондитеры. По данным hh.ru, на них пришлось 300 вакансий — это 43% от общего количества предложений в регионе.

Не менее востребованы официанты, бармены и бариста — 150 вакансий (22%), уборщицы и уборщики — 140 вакансий (20%). Работодатели при поиске персонала обращают внимание на практические навыки соискателей, связанные с качеством сервиса, соблюдением стандартов и умением работать с людьми.

Медианная предлагаемая зарплата сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» в мае составила 51,5 тыс. руб. Это ниже медианы по Пермскому краю в целом на 21 тыс. руб.

В Перми откроют «Сыроварню» столичного ресторатора Аркадия Новикова. Легендарный ресторан появится в историческом центре города.