Волго-Вятский банк Сбербанка: за четыре месяца жители 375 тысяч раз оставили чаевые

«Мы видим, как растёт культура цифровой благодарности, и считаем важным, чтобы у каждого была возможность легко и удобно сказать “спасибо” за хороший сервис. Именно поэтому СберЧаевые — простой сервис, который объединяет всё необходимое. Достаточно считать один QR-код, чтобы не только оставить чаевые на любую банковскую карту, но и оплатить счёт или написать свой отзыв. Безналичные платежи — шаг к более простой и комфортной жизни. Они делают процесс расчётов прозрачным и удобным для всех: и для гостей, и для тех, кто их обслуживает».