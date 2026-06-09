Профилактическую акцию для водителей автотранспорта «Остановись и охладись!» организовала КрасЖД на железнодорожном переезде Транссиба

Она будет напоминать водителю о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и всегда быть внимательным и осторожным при пересечении железнодорожных переездов. Это сохранит не только его собственную жизнь, но и жизнь его пассажиров, машинистов и пассажиров поезда.