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Профилактическую акцию для водителей автотранспорта «Остановись и охладись!» организовала КрасЖД на железнодорожном переезде Транссиба

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 июня, в Международный день безопасности на железнодорожных переездах, КрасЖД организовала профилактическую акцию «Остановись и охладись!» для водителей автотранспорта на переезде поселка Зыково в пригороде Красноярска: он является одним из самых интенсивных по трафику на красноярском участке Транссиба.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 июня, в Международный день безопасности на железнодорожных переездах, КрасЖД организовала профилактическую акцию «Остановись и охладись!» для водителей автотранспорта на переезде поселка Зыково в пригороде Красноярска: он является одним из самых интенсивных по трафику на красноярском участке Транссиба.

Ежедневно через этот переезд проходят порядка 180 поездов и до 10 тысяч машин.

Чтобы привлечь внимание автомобилистов к проблеме нарушений ПДД на переездах, железнодорожники приготовили для них специальный сувенир, полезный в жаркое летнее время, — бутылочку воды с этикеткой-памяткой.

Она будет напоминать водителю о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и всегда быть внимательным и осторожным при пересечении железнодорожных переездов. Это сохранит не только его собственную жизнь, но и жизнь его пассажиров, машинистов и пассажиров поезда.

Бутылочки воды, а также специальные блокноты с правилами водителям вручали волонтеры КрасЖД во время остановки машин на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, вместе с инспекторами ГАИ они провели с автомобилистами короткие беседы и обратили их внимание на то, что практически все ДТП на пересечении автомобильной и железной дорог происходят при попытке «проскочить» перед поездом.

В 2025 году на переездах КрасЖД по этой причине произошло 7 ДТП.

Красноярская железная дорога напоминает, что полностью решить проблему подобных нарушений может только ответственное поведение самих водителей и соблюдение ими правил дорожного движения.