Инклюзивный концерт «Мы дети одной реки» в 11-й раз объединил особенных ребятишек в Красноярске

За одиннадцать лет сотрудничества у СУЭК-Красноярск и организации «ЩИТ» появилось немало добрых традиций. Помимо концерта, они проводят для детей новогодние карнавалы, летние круизы по Енисею и фестиваль «От сердца к сердцу». Каждое такое событие помогает ребятам чувствовать себя частью большого сообщества, открывать новые возможности и верить в собственные силы. Именно поэтому концерт «Мы дети одной реки» давно стал больше, чем просто творческий проект. Это история о людях, которые умеют поддерживать друг друга, о детях, которые каждый день доказывают, что талант и сила духа не знают границ, и о том, как одно доброе дело может объединить сотни сердец.