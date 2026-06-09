Инклюзивный концерт «Мы дети одной реки» в 11-й раз объединил особенных ребятишек в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии в первые дни лета царила особенная атмосфера: на несколько часов он превратился в пространство, где не было ограничений, диагнозов и преград. Были только музыка, творчество, счастливые улыбки и громкие аплодисменты.
Здесь прошел традиционный инклюзивный концерт «Мы дети одной реки», который уже одиннадцать лет объединяет особенных детей со всего Красноярского края, их семьи, профессиональных артистов и тысячи зрителей. Организаторами проекта выступают Красноярская региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов (КРООПДИ) «ЩИТ» и СУЭК-Красноярск.
В этом году на сцену вышли более 80 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с ними выступали лучшие творческие коллективы Красноярска — группа «Яхонт», ансамбль «Вольница», творческий центр «Волшебный микрофон» и многие другие. Всего в концертной программе приняли участие около 600 человек, а в зрительном зале ребят поддерживали более тысячи детей и сотни взрослых гостей из разных уголков региона.
Но главный итог этого дня невозможно измерить цифрами. За кулисами ребята волновались, повторяли движения и слова песен, помогали друг другу справиться с волнением. Многие ждали своего выхода так, словно впереди их ожидало настоящее чудо. И это настроение мгновенно передавалось залу. Концерт пролетел на одном дыхании. Зрители не спешили расходиться даже после финальных номеров, снова и снова вызывая артистов аплодисментами. Многие выходили из зала со слезами радости.
«Это очень значимый проект для наших ребят. Когда они погружаются в творчество, готовятся к выступлениям, им становится легче, они забывают о своих недугах. Дети полностью отдаются искусству. Год от года уровень выступлений растёт, в этом году ребята подарили нам волшебный концерт, который сложно описать словами», — рассказывает руководитель общественной организации «ЩИТ» Надежда Куликова.
За одиннадцать лет проект помог раскрыться десяткам талантливых детей. Для многих именно эта сцена стала первой ступенью к большим достижениям. Так произошло и с братьями Егоровыми — Никитой и Тимофеем. Сегодня они известны далеко за пределами Красноярского края: участвовали в телевизионных проектах, выступали на федеральных площадках и делили сцену со звездами российской эстрады. Но свой путь начали именно здесь — на концерте, организованном «ЩИТом» и СУЭК-Красноярск. В этот раз братья закрывали программу вместе с коллективом «Мелодия рук» под руководством Оксаны Соколовской. Накануне выступления оба заболели и серьезно переживали, смогут ли достойно выступить перед полным залом.
«Стояли перед выходом и такой мандраж, потому что там куча народу: организаторы, зрители. Они же пришли, ждали. Мы вышли, увидели улыбки в зале, услышали живую музыку — и словно забыли обо всём. Включился автопилот, или душа включилась. И адреналин накрыл. Мы отработали так, будто не болели вообще», — поделились в своих соцсетях Никита и Тимофей после концерта.
За одиннадцать лет сотрудничества у СУЭК-Красноярск и организации «ЩИТ» появилось немало добрых традиций. Помимо концерта, они проводят для детей новогодние карнавалы, летние круизы по Енисею и фестиваль «От сердца к сердцу». Каждое такое событие помогает ребятам чувствовать себя частью большого сообщества, открывать новые возможности и верить в собственные силы. Именно поэтому концерт «Мы дети одной реки» давно стал больше, чем просто творческий проект. Это история о людях, которые умеют поддерживать друг друга, о детях, которые каждый день доказывают, что талант и сила духа не знают границ, и о том, как одно доброе дело может объединить сотни сердец.