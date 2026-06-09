Минфин: в Калининградской области не исполняется план по «упрощенке»

В Калининградской области прогнозируется невыполнение плана по поступлениям от упрощенной системы налогообложения, предусмотренной для малого и среднего бизнеса. При этом власти заметили «значительные» поступления в рамках АУСН — «Автоматизированной системы упрощенного налогообложения». Об этом сообщил министр финансов региона Виктор Порембский на заседании комитета по безопасности регионального Заксобрания в понедельник, представляя очередные поправки в региональный бюджет.
«Мы видим, что у нас будет невыполнение текущего плана по упрощённой системе налогообложения. При этом мы в конце года, благодаря вашей [депутатов] поддержке, ввели автоматизированную упрощённую систему налогообложения. Поступления по ней достаточно значительные, они частично замещают упрощённую систему налогообложения. И мы предлагаем в плане перераспределить 1,5 млрд рублей с традиционной УСН на автоматизированную УСН», — сказал министр. При этом данные о прогнозируемых поступлениях он не сообщил.
Напомним, Калининградская область с 1 января вошла в эксперимент, в регионе начал действовать новый специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (АУСН). Налоги рассчитываются автоматически, систему могут применять те, у кого численность сотрудников не превышает пяти человек, а годовой доход — 60 млн рублей.