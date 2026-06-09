Власти Екатеринбурга освободили хостелы от турналога

Александр Гетманчук подчеркнул, что люди, размещающиеся в таких хостелах, платят больше, чем те, кто может себе позволить заселиться в более дорогие гостиницы. Депутаты поддержали это решение. Планируется, что налоговые послабления будут действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года.