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Власти Екатеринбурга освободили хостелы от турналога

В Екатеринбурге гостиницы без звезд освободили от турналога.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга официально освободили хостелы от туристического налога. Решение принято на заседании Екатеринбургской городской думы. Всего в столице Урала насчитывается 57 таких мест размещения.

— В данном случае мы принимаем налоговую льготу, которая будет касаться мест размещения без категорирования, без звезд. В данном случае мы добиваемся справедливости. На сегодняшний день ставка туристического налога составляет 2%, но не менее 100 рублей. Размещение в хостелах стоит в районе 1000 рублей, и 100 рублей — это 10%, — отметил председатель Счетной палаты Александр Гетманчук.

Александр Гетманчук подчеркнул, что люди, размещающиеся в таких хостелах, платят больше, чем те, кто может себе позволить заселиться в более дорогие гостиницы. Депутаты поддержали это решение. Планируется, что налоговые послабления будут действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года.