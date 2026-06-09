В Самаре продают действующую шоколадную фабрику

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже действующей кондитерской фабрики в Самаре. По словам продавца, предприятие продолжает традиции и рецептуру Куйбышевской кондитерской фабрики. Сейчас там выпускают весь ассортимент шоколадных конфет. Готовый бизнес можно приобрести за 99 млн рублей.
«Фабрика полностью оснащена необходимым оборудованием: профессиональные линии для грильяжа, кремовых, пралиновых, суфлейных и мармеладных конфет, а также для вафель и печенья. В наличии холодильное оборудование, печь для обжарки орехов, дробилки и другое. Подведены все центральные коммуникации. Объемы производства составляют от 15 тысяч тонн в год», — говорится в объявлении.
В стоимость включены производственные помещения площадью 4199,8 кв. м, административное здание на 220 кв. м и земельный участок под производство площадью 3014 кв. м.