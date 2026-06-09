В Самаре продают действующую шоколадную фабрику

«Фабрика полностью оснащена необходимым оборудованием: профессиональные линии для грильяжа, кремовых, пралиновых, суфлейных и мармеладных конфет, а также для вафель и печенья. В наличии холодильное оборудование, печь для обжарки орехов, дробилки и другое. Подведены все центральные коммуникации. Объемы производства составляют от 15 тысяч тонн в год», — говорится в объявлении.