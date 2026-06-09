Проект застройки Кок-Жайлау: на какие деньги будет вестись строительство

Журналисты поинтересовались у главы Минтуризма и спорта, почему курорт, который называют очень востребованным, строят не инвесторы. Они задали вопрос, почему такой проект реализуется за счет бюджета и средств холдинга «Байтерек».
«Проект Almaty SuperSki прошел все предусмотренные законом процедуры согласования, включая экологическую экспертизу, научный анализ и общественные слушания. Изучены возможные последствия для окружающей среды, почвы, воды, растительного и животного мира, а также здоровья людей. Я думаю, на сегодняшний день получены уже все разрешения, поэтому основное внимание уделяется своевременной реализации проекта», — сказал Ербол Мырзабосынов.
Генеральный директор ЧК «Kazakh Tourism Development LTD» Ержан Еркимбаев добавил, что коммерческая часть проекта застройки Кок-Жайлау будет основываться исключительно на частных инвестициях. Он отметил, что строить отели, места размещения, туристскую и коммерческую инфраструктуру за счет бюджета неправильно.
«Инженерные сети, система водоснабжения, канатные дороги и трассы — это все инфраструктурный проект, и, как и в любой стране мира, такие тяжелые проекты строятся за счет государства», — подчеркнул Ержан Еркимбаев. Он добавил, что сейчас развитие проекта ведется за счет холдинга «Байтерек», и из бюджета на реализацию проекта денег не выделялось.
По его расчетам, окупить вложенные средства планируется в короткие сроки. «Кок-Жайлау или Almaty SuperSki относится к проектам инфраструктурного характера, поэтому инвестиции возвращаются в достаточно короткие сроки. Если благодаря открытию этого курорта миллион новых иностранных гостей приедет в страну и хотя бы три дня они проведут в Алматы и Казахстане, то ежегодно миллиард долларов — прямой доход в экономику страны, что оправдывает все вложения, сделанные холдингом “Байтерек”», — резюмировал Ержан Еркимбаев.
Ранее на заседании правительства о проекте высказался и премьер-министр Олжас Бектенов. Он отметил, что сейчас реализуются важные проекты, включая активно ведущуюся работу по созданию горнолыжного курорта Almaty SuperSki, который позволит значительно увеличить поток туристов. Строительные работы уже начаты, и он поручил все исполнить качественно и в срок.