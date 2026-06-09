Проект застройки Кок-Жайлау: на какие деньги будет вестись строительство

По его расчетам, окупить вложенные средства планируется в короткие сроки. «Кок-Жайлау или Almaty SuperSki относится к проектам инфраструктурного характера, поэтому инвестиции возвращаются в достаточно короткие сроки. Если благодаря открытию этого курорта миллион новых иностранных гостей приедет в страну и хотя бы три дня они проведут в Алматы и Казахстане, то ежегодно миллиард долларов — прямой доход в экономику страны, что оправдывает все вложения, сделанные холдингом “Байтерек”», — резюмировал Ержан Еркимбаев.