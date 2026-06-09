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Кочанова предложила разобраться с теневым похоронным бизнесом

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Теневой бизнес имеет место в похоронном деле, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на совместном заседании обеих палат белорусского парламента, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Это такой теневой бизнес. Вот мы сейчас на примере города Минска изучили эти проблемы», — пояснила Кочанова.

Она заверила, что вместе с руководством столицы будет вносить ряд предложений по этому поводу. Кочанова попросила председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова обратить внимание на эту сферу.

«Люди попадают в беду, когда они, конечно… Вы понимаете их состояние… Кто первый тут быстренько где-то предложит свои услуги, человек туда и обращается», — добавила председатель Совета Республики.

Она отметила, что передаст «некоторую фактуру» и в Комитет госконтроля.

Герасимов, в свою очередь, отметил, что ведомство уже обращало внимание на эти проблемы.

«Мы этой темой и занимались, и на самом деле занимаемся и сейчас, и она достаточно неоднородна», — сказал он.

Также он сделал акцент на том, что в городах похоронные компании очень быстро получают инфу об усопших.

«Вы понимаете откуда (получают информацию — Sputnik). Там не прошло пять минут, как тебе уже звонят с представленем, так сказать, своих услуг», — добавил Герасимов.