Кочанова предложила разобраться с теневым похоронным бизнесом

«Это такой теневой бизнес. Вот мы сейчас на примере города Минска изучили эти проблемы», — пояснила Кочанова.
Она заверила, что вместе с руководством столицы будет вносить ряд предложений по этому поводу. Кочанова попросила председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова обратить внимание на эту сферу.
«Люди попадают в беду, когда они, конечно… Вы понимаете их состояние… Кто первый тут быстренько где-то предложит свои услуги, человек туда и обращается», — добавила председатель Совета Республики.
Она отметила, что передаст «некоторую фактуру» и в Комитет госконтроля.
Герасимов, в свою очередь, отметил, что ведомство уже обращало внимание на эти проблемы.
«Мы этой темой и занимались, и на самом деле занимаемся и сейчас, и она достаточно неоднородна», — сказал он.
Также он сделал акцент на том, что в городах похоронные компании очень быстро получают инфу об усопших.
«Вы понимаете откуда (получают информацию — Sputnik). Там не прошло пять минут, как тебе уже звонят с представленем, так сказать, своих услуг», — добавил Герасимов.