Каждый шестой красноярец негативно относится к испытательному сроку при приеме на работу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15% горожан отрицательно воспринимают практику испытательного срока при трудоустройстве.
При этом большинство респондентов относятся к этому этапу спокойно: 46% воспринимают испытательный срок нейтрально, еще 35% — с пониманием. В сумме это 81% положительных и нейтральных оценок, приводит данные SuperJob.
Мужчины и женщины относятся к практике почти одинаково: спокойствие или понимание выразили 82% мужчин и 80% женщин, негатив — по 15% в обеих группах.
Наиболее критичны к испытательному сроку люди в возрасте 35−45 лет — среди них 16% оценивают его отрицательно. Также чаще недовольны респонденты со средним профессиональным образованием (18%), чем выпускники вузов (12%).
Интересно, что люди с опытом прохождения испытательного срока чаще относятся к нему спокойнее — 49% против 36% среди тех, у кого такого опыта не было.
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