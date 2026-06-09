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Каждый шестой красноярец негативно относится к испытательному сроку при приеме на работу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15% горожан отрицательно воспринимают практику испытательного срока при трудоустройстве.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15% горожан отрицательно воспринимают практику испытательного срока при трудоустройстве.

При этом большинство респондентов относятся к этому этапу спокойно: 46% воспринимают испытательный срок нейтрально, еще 35% — с пониманием. В сумме это 81% положительных и нейтральных оценок, приводит данные SuperJob.

Мужчины и женщины относятся к практике почти одинаково: спокойствие или понимание выразили 82% мужчин и 80% женщин, негатив — по 15% в обеих группах.

Наиболее критичны к испытательному сроку люди в возрасте 35−45 лет — среди них 16% оценивают его отрицательно. Также чаще недовольны респонденты со средним профессиональным образованием (18%), чем выпускники вузов (12%).

Интересно, что люди с опытом прохождения испытательного срока чаще относятся к нему спокойнее — 49% против 36% среди тех, у кого такого опыта не было.

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