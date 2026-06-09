«Арктическая академия сервиса» меняет культуру

— Проект «Арктическая академия сервиса» был создан после поездки в Красноярск рестораторов, собственников ресторанов, шеф-поваров, представителей «Норникеля», и знакомства с Институтом гастрономии. В рамках него Агентство развития Норильска проводит обучение с нашими партнёрами. Программы разнообразные, в том числе они проходят и на площадках красноярских ресторанов и дают командам импульс развития, чтобы не оставаться в одной точке, а постоянно развиваться. Ежегодно в программу добавляется новый компонент, делая ее все более привлекательной и разнообразной для участников.