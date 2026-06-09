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Платные парковки в Перми пополнили бюджет города на 300 млн рублей

Сумму поделили пополам штрафы и добровольная плата.

Источник: Комсомольская правда

Пермская дирекция дорожного движения отчиталась о работе платных парковок в городе за пять первых месяцев 2026 года. В период с января по май бюджет города за их счет пополнился на 301 млн руб.

Общую сумму поделили пополам штрафы и добровольная плата — 151,1 млн и 150,7 млн руб. соответственно. В 2025 году платные парковки собрали 568,1 млн руб.

По подведенной v-kurse.ru статистике, доля штрафов за неоплаченную парковку составила менее половины суммы — 262,7 млн руб., добровольная плата — 305,4 млн руб.

Прокуратура Перми ранее отреагировала на нарушения в работе автоматизированной системы оплаты городских парковок. Сбой в системе с 10 по 13 марта сделал невозможным своевременную оплату парковки автотранспорта.