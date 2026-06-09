Участники смены «ФинЗОЖ» форума ТИМ «Бирюса» смогут получить до миллиона рублей на свои проекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Участники смены «ФинЗОЖ» юбилейного сезона Всероссийского форума ТИМ «Бирюса» смогут претендовать на финансовую поддержку своих инициатив в рамках участия в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи.
На конкурс «Росмолодежь. Гранты» принимают проекты по 18 номинациям. Среди направлений — профилактика девиантного поведения молодёжи, сохранение семейных ценностей, организация занятости молодых людей, популяризация спорта и здорового образа жизни, развитие добровольчества и другие общественно значимые инициативы. Максимальный размер гранта составляет миллион рублей.
В рамках образовательной программы эксперты помогут доработать идеи, оформить проектные заявки и подготовиться к защите.
Для участия в конкурсе нужно заполнить карточку проекта и подать заявку на платформе ФГАИС «Молодёжь России» до 25 июня 2026 года.
Как отметили в региональном Минфине, в юбилейном сезоне грантовый конкурс Росмолодёжи пройдет на трёх сменах форума: «Физическая культура и спорт», «ФинЗОЖ» и «Мы молодые — 20 лет». В прошлом году участники ТИМ «Бирюса» привлекли более семи миллионов рублей на реализацию 14 социально значимых проектов.