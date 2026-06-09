Участники смены «ФинЗОЖ» форума ТИМ «Бирюса» смогут получить до миллиона рублей на свои проекты

Как отметили в региональном Минфине, в юбилейном сезоне грантовый конкурс Росмолодёжи пройдет на трёх сменах форума: «Физическая культура и спорт», «ФинЗОЖ» и «Мы молодые — 20 лет». В прошлом году участники ТИМ «Бирюса» привлекли более семи миллионов рублей на реализацию 14 социально значимых проектов.