Средняя зарплата в Самарской области выросла до 79 тысяч рублей

Средняя начисленная зарплата за январь-март 2026 года выросла на 11,9% и составила более 79 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты в первом квартале получали специалисты в сфере информации и связи — более 117 тысяч рублей. Финансисты и страховщики в среднем получали более 111 тысяч рублей, а те, кто занимается добычей полезных ископаемых, — свыше 104 тысяч рублей ежемесячно в среднем.