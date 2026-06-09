Пермяки активно пользуются нейросетями для создания музыки и обработки голоса

В целом по России самым популярным сервисом для генерации музыки остается Suno — на него приходится 73% аудитории. На втором месте — Vocal Remover, который помогает выделять вокал из треков для дальнейшего его использования в каверах, им пользуется около 20% аудитории. Замыкает тройку сервис Udio, создающий музыку на основе текстовых промтов, с долей около 3%. При этом быстрее всего растут сервисы для работы непосредственно с голосом и для создания AI-каверов.