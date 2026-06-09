В Челябинске на торги выставили отель почти за 1 млрд рублей

В этом году на продажу были выставлены доли в таких организациях, как ООО «Родник», ООО «Проспект» (владеет более чем 77 000 кв. м площадей), ООО «Новая планета» — компания, специализирующаяся на сдаче коммерческой недвижимости в аренду, а также ООО «Управляющая компания “Содействие”» (оказывает услуги по технической эксплуатации и управлению торговыми комплексами). Общая сумма реализуемых активов составляла 12 млрд рублей.