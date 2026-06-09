В Челябинске на торги выставили отель почти за 1 млрд рублей

В Челябинске на торги выставили отель Radisson Blu за 994,2 млн рублей. В марте объект недвижимости пытались продать единым лотом вместе с другими активами экс-губернатора Михаила Юревича. Тогда заявок не поступило. Информация об отдельном лоте размещена на сайте ГИС «Торги».
На аукцион выставлена доля в размере 100% уставного капитала «Отельстроя», которому принадлежит гостиница Radisson Blu, построенная в 2014 году.
В 2024 году Генпрокуратура РФ национализировала активы экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, указав на их коррупционное происхождение.
В этом году на продажу были выставлены доли в таких организациях, как ООО «Родник», ООО «Проспект» (владеет более чем 77 000 кв. м площадей), ООО «Новая планета» — компания, специализирующаяся на сдаче коммерческой недвижимости в аренду, а также ООО «Управляющая компания “Содействие”» (оказывает услуги по технической эксплуатации и управлению торговыми комплексами). Общая сумма реализуемых активов составляла 12 млрд рублей.
3 июня ПСБ выставил на продажу 100% уставного капитала ООО «Универсальный магазин “Школьник”», которому принадлежит ТРК «Урал». Стартовая цена лота составляет 794,8 млн рублей. Торги назначены на завтра, 10 июня.
Ранее компания сооснователей парфюмерно‑косметической сети «Золотое яблоко» стала новым владельцем одного из национализированных активов — ООО «Новая планета». Компанию выкупили за 399,709 млн рублей, что на 2% выше начальной стоимости.