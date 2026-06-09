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В Херсонской области восстанавливают Таврические степи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для этого в заказнике «Чапельский» (село Долинное) провели геоботанические изыскания, рассказали в министерстве природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для этого в заказнике «Чапельский» (село Долинное) провели геоботанические изыскания, рассказали в министерстве природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области.

Почему это важно: многие виды природы, представленные здесь, имеют охранный статус. Богатое разнотравье насчитывает не менее сотни видов: редкие виды ковылей, типчак, житняк. близость от сухой степи до временных озёр и засоленных болот создают условия для высокой степени адаптации. Здесь специалисты изучают жизнестойкость видов. в огромном количестве в заказнике обитают птицы, в том числе хищные: лунь, пустельга и курганник.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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