В Херсонской области восстанавливают Таврические степи

Почему это важно: многие виды природы, представленные здесь, имеют охранный статус. Богатое разнотравье насчитывает не менее сотни видов: редкие виды ковылей, типчак, житняк. близость от сухой степи до временных озёр и засоленных болот создают условия для высокой степени адаптации. Здесь специалисты изучают жизнестойкость видов. в огромном количестве в заказнике обитают птицы, в том числе хищные: лунь, пустельга и курганник.