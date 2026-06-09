Титов рассказал, как развивается межрегиональное сотрудничество РФ и КНР

Титов также напомнил о проведении в сентябре в Москве VII Российско-китайского форума предпринимателей. В программу мероприятия включены тематические секции, связанные с «экологически ориентированными технологиями в сельском хозяйстве», цифровыми технологиями и цифровой экономикой, туризмом. Также участники форума обменяются опытом по вопросам финансов и инвестиций, торгового сотрудничества и «маркетплейсов». На площадке запланированы презентации российских регионов и китайских провинций — это должно укрепить межрегиональные связи.