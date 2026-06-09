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Титов рассказал, как развивается межрегиональное сотрудничество РФ и КНР

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития (РККДМР) наращивает темпы в сфере межрегионального сотрудничества. Об этом заявил сопредседатель организации, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Росконгресс

На двусторонней встрече с председателем китайской части РККДМР, членом Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном, Титов раскрыл детали текущих проектов. Он уточнил, что сейчас активно прорабатывается вопрос побратимства между Сахалинской областью и провинцией Хайнань. «В частности, ведется работа по вопросу организации прямого авиасообщения между регионами», — цитирует Титова «Интерфакс».

Кроме того, стороны оказывают содействие в подготовке рамочного соглашения о сотрудничестве между республикой Ингушетия и провинцией Юньнань. В планах — развитие контактов между Магасом и Куньмином. Не останавливается и процесс установления побратимских связей между одним из районов города Далянь и Новороссийском в Краснодарском крае.

Титов также напомнил о проведении в сентябре в Москве VII Российско-китайского форума предпринимателей. В программу мероприятия включены тематические секции, связанные с «экологически ориентированными технологиями в сельском хозяйстве», цифровыми технологиями и цифровой экономикой, туризмом. Также участники форума обменяются опытом по вопросам финансов и инвестиций, торгового сотрудничества и «маркетплейсов». На площадке запланированы презентации российских регионов и китайских провинций — это должно укрепить межрегиональные связи.

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