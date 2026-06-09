Титов рассказал, как развивается межрегиональное сотрудничество РФ и КНР

На двусторонней встрече с председателем китайской части РККДМР, членом Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном, Титов раскрыл детали текущих проектов. Он уточнил, что сейчас активно прорабатывается вопрос побратимства между Сахалинской областью и провинцией Хайнань. «В частности, ведется работа по вопросу организации прямого авиасообщения между регионами», — цитирует Титова «Интерфакс».
Кроме того, стороны оказывают содействие в подготовке рамочного соглашения о сотрудничестве между республикой Ингушетия и провинцией Юньнань. В планах — развитие контактов между Магасом и Куньмином. Не останавливается и процесс установления побратимских связей между одним из районов города Далянь и Новороссийском в Краснодарском крае.
Титов также напомнил о проведении в сентябре в Москве VII Российско-китайского форума предпринимателей. В программу мероприятия включены тематические секции, связанные с «экологически ориентированными технологиями в сельском хозяйстве», цифровыми технологиями и цифровой экономикой, туризмом. Также участники форума обменяются опытом по вопросам финансов и инвестиций, торгового сотрудничества и «маркетплейсов». На площадке запланированы презентации российских регионов и китайских провинций — это должно укрепить межрегиональные связи.