Обновлённое приложение СберБизнес снова появилось в App Store

Если на смартфоне уже есть одна из предыдущих версий, её рекомендуется обновить — это даст возможность воспользоваться самыми актуальными услугами и сервисами банка. К тому же старые версии приложения со временем перестанут поддерживаться. Если после скачивания в приложении не отображается доступ к банковским услугам, нужно активировать его по ссылке.