Нижегородская область укрепляет связи с Вьетнамом: образование, транспорт и ИТ в приоритете

Нижегородская область намерена расширить сотрудничество с Вьетнамом в сферах транспорта, образования и информационных технологий, сообщили в пресс‑службе губернатора и правительства региона. Инициативы обсудили министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и делегация Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем председателя Народного комитета города Дананг Ле Куанг Намом; в переговорах также участвовал начальник отдела третьего департамента Азии МИД России Игорь Баязов.
Встреча прошла при поддержке генерального консула России в Дананге Марии Мизоновой в рамках визита вьетнамской делегации в Москву. Гусева подчеркнула, что Вьетнам — один из значимых партнёров региона: за 13 лет товарооборот увеличился в десять раз, а Вьетнам поднялся почти на 50 позиций в рейтинге торгово‑экономических партнёров Нижегородской области. Особое место в двусторонних связях занимает почти двадцатилетняя практика сотрудничества с городом Дананг.
Правительством области был подготовлен комплексный план совместных мероприятий с Данангом, в который входят примерно 40 событий в сферах образования и науки, спорта, культуры и искусства, туризма и народных промыслов, молодёжной политики, информационных технологий и здравоохранения. Документ уже передан на согласование и назначение ответственных со стороны Дананга, отметила Гусева.
Министр также рассказала о образовательном потенциале региона: в вузах Нижегородской области учатся около 100 тысяч студентов, из них примерно 7 тысяч — иностранцы. На данный момент между нижегородскими и вьетнамскими университетами заключены три соглашения о сотрудничестве, а в этом учебном году в наших высших учебных заведениях обучаются девять вьетнамских студентов. Гусева заявила, что регион готов принимать значительно больше иностранных учащихся, включая студентов из Дананга.
В рамках переговоров были представлены возможности развития транспортной инфраструктуры региона: проекты Нижегородского метрополитена, производство трамваев «МиНиН» и судов на подводных крыльях «Валдай», проекты канатной дороги, а также концепция инновационного ИТ‑кампуса «НЕЙМАРК». Заместитель председателя Народного комитета Дананга Ле Куанг Нам выразил заинтересованность изучить нижегородский опыт, в частности в машиностроении, производстве трамваев и микроавтобусов, а также в развитии ИТ‑сектора.
Игорь Баязов из МИД России подчеркнул значение прямых практических связей между российскими и вьетнамскими регионами как основы стратегического партнёрства и пообещал способствовать развитию контактов по всем направлениям.
Ранее сообщалось, что делегация Кот-д’Ивуар посетила Нижегородскую область в рамках ЦИПРа.
Фото: Министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области.