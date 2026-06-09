Нижегородская область укрепляет связи с Вьетнамом: образование, транспорт и ИТ в приоритете

Министр также рассказала о образовательном потенциале региона: в вузах Нижегородской области учатся около 100 тысяч студентов, из них примерно 7 тысяч — иностранцы. На данный момент между нижегородскими и вьетнамскими университетами заключены три соглашения о сотрудничестве, а в этом учебном году в наших высших учебных заведениях обучаются девять вьетнамских студентов. Гусева заявила, что регион готов принимать значительно больше иностранных учащихся, включая студентов из Дананга.