Минфин: онкоцентр и детская поликлиника «пока не вписываются» в систему ОМС

«Мы дополнительно направляем средства на Онкологический центр и на Городскую детскую поликлинику, с учётом нового офиса (по ул. Молодой Гвардии — прим. “Нового Калининграда”). Не вписываются пока эти учреждения в систему ОМС. Не хватает им», — сообщил Порембский. По его словам онкоцентру дополнительно направляется 301 млн рублей, детской поликлинике — 47 млн рублей. Кроме того, на приобретение автомобиля для службы крови планируется предусмотреть 14,2 млн руб.