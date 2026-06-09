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Минфин: онкоцентр и детская поликлиника «пока не вписываются» в систему ОМС

Учреждениям дополнительно направляется около 350 млн рублей.

Калининградскому областному онкологическому центру и Городской детской поликлинике планируется выделить из областного бюджета дополнительные объемы финансирования, поскольку они не «вписываются» в систему Обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил министр финансов региона Виктор Порембский на заседании комитета по соцполитике Заксобрания 8 июня, представляя очередные поправки в бюджет региона.

«Мы дополнительно направляем средства на Онкологический центр и на Городскую детскую поликлинику, с учётом нового офиса (по ул. Молодой Гвардии — прим. “Нового Калининграда”). Не вписываются пока эти учреждения в систему ОМС. Не хватает им», — сообщил Порембский. По его словам онкоцентру дополнительно направляется 301 млн рублей, детской поликлинике — 47 млн рублей. Кроме того, на приобретение автомобиля для службы крови планируется предусмотреть 14,2 млн руб.

Что касается других социальных расходов, то 76 млн руб. дополнительно выделяется на модернизацию профессионального образования. В том числе 11,7 млн руб. на ремонт общежития технологического колледжа в Советске, 64 млн руб. на завершение ремонта учебных корпусов колледжа строительства профессиональных технологий в Полесске.

Дополнительные ассигнования будут направлены на предоставление социальных услуг некоммерческими организациями — 20,5 млн руб., на 30 млн рублей увеличиваются средства на приобретение жилых помещений для детей-сирот. На капитальный ремонт, благоустройство государственных и муниципальных учреждений культуры планируется выделить 55 млн руб., на проведение мероприятий в сфере культуры — 46 млн руб. 12 млн предусмотрено на дополнительное финансирование регби-клуба и т.п.

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