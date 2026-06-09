«Газета.Ru» назвала семь кроссоверов с пробегом за 1,5 млн рублей

Бюджет в 1,5 млн рублей немного превышает среднюю стоимость подержанного автомобиля в России. За эту сумму можно приобрести трехлетний кроссовер Haval или Chery с минимальным пробегом либо подобрать достойный вариант среди продукции Renault, Nissan и Volkswagen, в изобилии представленной на вторичном рынке. «Газета.Ru» разобрала сильные и слабые стороны семи популярных кроссоверов, которые можно купить за эту сумму.
Renault Duster.
Согласно данным объявлений в классифайдах, за 1,5 млн рублей можно найти Renault Duster второго поколения российского производства, выпускавшегося до 2022 года, с пробегом 80−100 тыс. км. Можно за эту сумму приобрести и автомобиль первого поколения, причем подчас с более скромным пробегом — около 60−70 тыс. км.
При таком бюджете можно рассчитывать на полноприводную версию с 2,0-литровым атмосферником на 143 л.с.,
который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо АКП. Реже попадаются версии с 1,6-литровым мотором.
Стоит учитывать, что слабыми местами подержанного Duster являются стойки стабилизатора и сайлентблоки, которые требуют внимания каждые 50−70 тыс. км. Также, несмотря на оцинкованный кузов, сколы до металла на порогах и арках достаточно быстро ржавеют, а пластик салона быстро начинает скрипеть.
Hyundai Creta.
При том же бюджете можно приобрести Hyundai Creta 2018−2019 годов выпуска со средним пробегом 90−110 тыс. км. Кроссовер корейской марки хорошо сохраняет остаточную стоимость, и к более дешевым экземплярам есть вопросы по техническому состоянию.
Бюджет диктует выбор самого массового мотора — объемом 1,6 л и мощностью 123 л.с. За 1,5 млн рублей можно купить Creta 2017−2018 годов выпуска с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.
У полноприводного кроссовера за такую сумму пробег уже перевалит через 100 тыс. км.
Слабые места силового агрегата известны: при пробеге более 100 тыс. керамическая пыль от разрушающегося нейтрализатора выхлопных газов может попадать в цилиндры, вызывая задиры. Полноприводная трансмиссия требует обслуживания раз в 2−3 года. Слабое место с точки зрения коррозии — кромка двери багажного отсека.
Geely Coolray.
За 1,5 млн рублей на «вторичке» также можно приобрести Geely Coolray первого поколения в возрасте 4−5 лет и с пробегом 50−70 тыс. км. Главная фишка этой модели — 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 150 л.с., разработанный при участии Volvo. Трансмиссия — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — передний.
Автомобиль отличается хорошими динамическими характеристиками, но следует помнить, что двигатель может со временем потребовать замены опор, а «робот» чувствителен к качеству масла и перегреву в пробках. При выборе подержанной машины важно проверить, что нет рывков при старте (их наличие — признак износа фрикционов). Встречаются и мелкие проблемы с электроникой, наподобие «зависания» парктроника и мультимедиа.
Haval F7.
За 1,5 млн рублей на «вторичке» предлагаются самые ранние экземпляры Haval F7 тульской сборки. Это автомобили 2019−2020 годов с пробегом 90−110 тыс. км. В этот бюджет укладываются переднеприводные машины с турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., работающим в паре с семиступенчатым «роботом». Полноприводные машины с мотором 2.0 обычно значительно дороже.
При выборе подходящего экземпляра, как и в случае с Geely,
следует обратить пристальное внимание на состояние роботизированной трансмиссии.
Коробка на пробегах от 80 тыс. км у некоторых неаккуратных автовладельцев работает с рывками.
Nissan Qashqai.
За 1,5 млн рублей можно присмотреть Nissan Qashqai второго поколения 2016−2018 годов выпуска — в дорестайлинговом или обновленном варианте с пробегом от 120 до 150 тыс. км. «Живые» экземпляры младше 2019 года за эти деньги уже в дефиците.
В этот бюджет укладываются прежде всего переднеприводные автомобили с турбомотором 1.2. Машина с 2,0-литровым атмосферным мотором на 144 л.с., скорее всего, будет с большим пробегом, превышающим 150 тыс. км.
Эксплуатационные проблемы подержанных Qashqai известны: мотор 1.2 показывает высокий расход масла, вариатор Jatco не любит пробуксовок и перегрева, а также требует регулярной замены масла. Даже на моторе 2.0 из-за тонких стенок свечных колодцев малейшая перетяжка свечи ведет к трещине головки блока цилиндров.
Chery Tiggo 4 Pro.
Chery Tiggo 4 Pro — представитель новой волны китайских автомобилей, которые на вторичном рынке уже стали массовыми. За 1,5 млн рублей можно купить почти новый автомобиль 2022−2023 годов выпуска с пробегом 20−40 тыс. км. Под капотом почти всегда 1,5-литровый «атмосферник» на 113 л.с., коробка передач — 5-ступенчатая «механика» либо вариатор, привод — только передний.
За эти деньги можно получить автомобиль в максимальной комплектации. Но следует учитывать, что при агрессивном стиле вождения вариатор быстро перегревается. На кузове быстро проявляются сколы лака, также возможно появление коррозии на порогах и колесных арках.
Volkswagen Tiguan.
Самый амбициозный вариант при достаточно скромном бюджете — кроссовер Volkswagen Tiguan. За 1,5 млн рублей можно купить Tiguan первого поколения в рестайлинговой версии, выпущенный в 2014—2015 годах. Есть варианты среди машин второго поколения, 2017−2018 годов выпуска, но с большим пробегом — не менее 160−180 тыс. км.
Предпочтительный вариант — Tiguan первого поколения в возрасте 11−12 лет с пробегом 100−120 тыс. км. На этот автомобиль устанавливались моторы TSI, чаще всего — 1.4 на 122 л.с. в сочетании с «механикой» — либо более мощные 1.8 и 2.0 TSI в сочетании с автоматической трансмиссией.
Выбирая такой автомобиль, следует учитывать, что запчасти и обслуживание Volkswagen недешевы. Моторы TSI 1.8 до 2013 года имели серьезные проблемы с растяжением цепи. После обновления их надежность стала выше, но тем не менее эти агрегаты требуют качественных смазочных материалов.
На версиях с 1.4 TSI применялся семиступенчатый «сухой» робот DSG, ресурс сцеплений у которого ограничен. Типичны для автомобиля проблемы с блоком ABS, закисание задних тормозных суппортов, а также течи охлаждающей жидкости через помпу и термостат.