«Газета.Ru» назвала семь кроссоверов с пробегом за 1,5 млн рублей

Бюджет в 1,5 млн рублей немного превышает среднюю стоимость подержанного автомобиля в России. За эту сумму можно приобрести трехлетний кроссовер Haval или Chery с минимальным пробегом либо подобрать достойный вариант среди продукции Renault, Nissan и Volkswagen, в изобилии представленной на вторичном рынке. «Газета.Ru» разобрала сильные и слабые стороны семи популярных кроссоверов, которые можно купить за эту сумму.