Порембский: Минфин РФ жестко потребовал снизить дефицит бюджета

Министерство финансов РФ поставило субъектам условие в два раза сократить дефициты региональных бюджетов. В Калининградской области при внесении поправок в бюджет в июне 2026 года сократить дефицит планируется на 1,97 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов региона Виктор Порембский, представляя на заседании комитета по соцполитике Заксобрания очередные поправки.
«В соответствии с достаточно жёсткими установками Министерства финансов, которые формируются с учётом поручения президента, мы предложим сократить дефицит областного бюджета на данном этапе на 1,97 млрд руб., — сообщил министр. — Задача, конечно, стоит более существенного сокращение дефицита, утверждён соответствующий план оздоровления региональных финансов. Задача перед субъектами Российской Федерации — в два раза сократить дефицит».
По словам Поребмского, в Калининградской области «дефицит очень разноплановый», обеспечивается бюджетными кредитами, остатками на счетах, коммерческими заимствованиями. «Так вот, мы на 1,8 млрд сокращаем коммерческие заимствования с 7,5 до 5,2 млрд руб. Сокращения будут и с учётом решений, которые уже сформированы и оформляются законодательно и нормативно по переносу части обязательств субъектов Российской Федерации по погашению бюджетных кредитов на 2030 год. Нас это коснётся в объёме более 900 млн руб.», — добавил министр. С учётом предполагаемых изменений доходы бюджета составят 149 млрд руб., расходы — 168 млрд руб., дефицит сократится на 1,970 млн руб. и составит «20 с небольшим» миллиардов рублей. Министр напомнил, что на 10 млрд он покрывается за счёт остатков, на 6,2 — за счёт бюджетных кредитов.
Отметим, что при утверждении проекта бюджета области в ноябре дефицит на 2026 год был зафиксирован в объеме 15,8 млрд руб., что в два с половиной раза больше дефицита, который был утвержден в основных параметрах бюджета на 2025 год. В марте 2026 года во время внесения в проект бюджета первых в текущем году поправок минфин предложил увеличить дефицит бюджета 2026 года до 22 млрд руб. за счет остатков в объеме 10 млрд рублей, которые остались на счете областного бюджета.