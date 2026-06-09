Порембский: Минфин РФ жестко потребовал снизить дефицит бюджета

По словам Поребмского, в Калининградской области «дефицит очень разноплановый», обеспечивается бюджетными кредитами, остатками на счетах, коммерческими заимствованиями. «Так вот, мы на 1,8 млрд сокращаем коммерческие заимствования с 7,5 до 5,2 млрд руб. Сокращения будут и с учётом решений, которые уже сформированы и оформляются законодательно и нормативно по переносу части обязательств субъектов Российской Федерации по погашению бюджетных кредитов на 2030 год. Нас это коснётся в объёме более 900 млн руб.», — добавил министр. С учётом предполагаемых изменений доходы бюджета составят 149 млрд руб., расходы — 168 млрд руб., дефицит сократится на 1,970 млн руб. и составит «20 с небольшим» миллиардов рублей. Министр напомнил, что на 10 млрд он покрывается за счёт остатков, на 6,2 — за счёт бюджетных кредитов.