Банки повысили ставки по вкладам на фоне рекордного спроса на наличные

С начала 2026 года показатель увеличился на 1,09 трлн рублей. Ситуация затрагивает и жителей Волгограда и Волгоградской области. ЦБ объясняет тренд перебоями в работе интернета в ряде регионов и адаптацией бизнеса к налоговым изменениям 2026 года. Участники рынка также указывают на расширение теневого оборота, — пишет «Инк.».