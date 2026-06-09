Банки повысили ставки по вкладам на фоне рекордного спроса на наличные

Российские банки начали повышать ставки по депозитам на фоне рекордного роста спроса на наличные. По данным Банка России, только в мае объем наличных денег в обращении вырос на 381,2 млрд рублей — это исторический максимум с 1995 года.
С начала 2026 года показатель увеличился на 1,09 трлн рублей. Ситуация затрагивает и жителей Волгограда и Волгоградской области. ЦБ объясняет тренд перебоями в работе интернета в ряде регионов и адаптацией бизнеса к налоговым изменениям 2026 года. Участники рынка также указывают на расширение теневого оборота, — пишет «Инк.».
Дополнительный фактор — снижение привлекательности безналичных платежей: банки постепенно свернули агрессивные кешбэк-программы, и разница между картой и наличными для многих клиентов стала незаметной. При этом снятые деньги не возвращаются в систему — они оседают на руках у населения.
«Банки постепенно отказались от агрессивной конкуренции через кешбэк-программы», — отметил один из представителей банковских структур Сергей Хотимский. Финансовый директор другого банка Тарас Скворцов обратил внимание, что наличные перестали возвращаться через банкоматы и инкассацию.
Жителям Волгограда, у которых есть свободные средства, советуют обратить внимание на условия по вкладам прямо сейчас. В мае ставки повысили многие российские банки. Перед открытием депозита имеет смысл сравнить предложения нескольких банков.
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