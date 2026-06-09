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Около 350 домов в Воронеже останутся без воды из-за коммунальной аварии

Подачу ресурса ограничат вечером 9 июня.

Источник: АиФ Воронеж

Жители Левобережного и Железнодорожного районов Воронежа останутся без воды с вечера вторника, 9 июня. Подачу ресурса ограничат с 21:00. Об этом предупредили в городском водоканале.

Отключение связано с коммунальной аварией. Специалисты обнаружили повреждение на водоводе диаметром 600 мм на улице Ленинградской, 124.

Ремонтные работы проведут в ночное время суток, чтобы минимизировать дискомфорт жителей. Ограничения затронут около 350 домов.

С полным списком адресов, попавших под отключение холодного водоснабжения, можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.