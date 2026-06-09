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В США оценили сроки восстановления поставок нефти через Ормузский пролив

Министерство энергетики США прогнозирует, что Ормузский пролив останется фактически закрыт еще продолжительное время. Полноценные поставки нефти через этот ключевой маршрут, по оценке ведомства, восстановятся не ранее 2027 года.

Источник: РБК

Министерство энергетики США прогнозирует, что Ормузский пролив останется фактически закрыт еще продолжительное время, а полноценные поставки нефти через этот ключевой маршрут восстановятся не ранее 2027 года. Об этом сообщается в новом отчете Управления энергетической информации (EIA).

«Мы исходим из предположения, что Ормузский пролив останется фактически закрытым в ближайшей перспективе. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, что, по нашему мнению, произойдет не раньше начала 2027 года», — указано в прогнозе.

Минэнерго США ожидает, что некоторые объемы добычи нефти на Ближнем Востоке останутся нарушенными и после истечения срока действия этого прогноза.

Таким образом, американское Минэнерго закладывает в базовый сценарий поэтапное открытие Ормузского пролива и постепенный рост транзита, а не резкий возврат к прежним объемам. Ограниченная доступность этого маршрута сохранится как минимум до конца 2026 года, что будет влиять на структуру мировых поставок нефти и логистику экспортеров.

При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что экспорт нефти через Ормузский пролив за последнее время вырос и будет расти дальше. По словам Райта, потребуется много месяцев, чтобы восстановить экспорт энергоносителей и критически важных материалов, таких как сера, гелий и смазочные материалы, после достижения мира.

В конце мая агентство Fars сообщило, что контроль над Ормузским проливом останется за Ираном, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что маршрут будет открыт. 5 июня заместитель спикера парламента Ирана Хамидреза Хаджи-Бабаи заявил, что Тегеран готовит резолюцию, которая затрагивает различные аспекты регулирования судоходства в проливе.

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