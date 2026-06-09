В США оценили сроки восстановления поставок нефти через Ормузский пролив

«Мы исходим из предположения, что Ормузский пролив останется фактически закрытым в ближайшей перспективе. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, что, по нашему мнению, произойдет не раньше начала 2027 года», — указано в прогнозе.