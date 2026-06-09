В США оценили сроки восстановления поставок нефти через Ормузский пролив

Министерство энергетики США прогнозирует, что Ормузский пролив останется фактически закрыт еще продолжительное время, а полноценные поставки нефти через этот ключевой маршрут восстановятся не ранее 2027 года. Об этом сообщается в новом отчете Управления энергетической информации (EIA).
«Мы исходим из предположения, что Ормузский пролив останется фактически закрытым в ближайшей перспективе. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, что, по нашему мнению, произойдет не раньше начала 2027 года», — указано в прогнозе.
Минэнерго США ожидает, что некоторые объемы добычи нефти на Ближнем Востоке останутся нарушенными и после истечения срока действия этого прогноза.
Таким образом, американское Минэнерго закладывает в базовый сценарий поэтапное открытие Ормузского пролива и постепенный рост транзита, а не резкий возврат к прежним объемам. Ограниченная доступность этого маршрута сохранится как минимум до конца 2026 года, что будет влиять на структуру мировых поставок нефти и логистику экспортеров.
При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что экспорт нефти через Ормузский пролив за последнее время вырос и будет расти дальше. По словам Райта, потребуется много месяцев, чтобы восстановить экспорт энергоносителей и критически важных материалов, таких как сера, гелий и смазочные материалы, после достижения мира.
В конце мая агентство Fars сообщило, что контроль над Ормузским проливом останется за Ираном, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что маршрут будет открыт. 5 июня заместитель спикера парламента Ирана Хамидреза Хаджи-Бабаи заявил, что Тегеран готовит резолюцию, которая затрагивает различные аспекты регулирования судоходства в проливе.
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