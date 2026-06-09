Сигнал Москве: Загреб продвигает новый маршрут поставок газа в БиГ

По словам главы хорватского правительства, соглашение по проекту было подписано в ходе саммита Инициативы трех морей, прошедшего в Дубровнике. После переговоров с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто в Сараево Пленкович подчеркнул, что Загреб намерен содействовать реализации трубопровода и задействовать для этого расширенные мощности терминала сжиженного природного газа на острове Крк.