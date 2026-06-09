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Сигнал Москве: Загреб продвигает новый маршрут поставок газа в БиГ

Проект газопровода «Южное соединение», который должен связать хорватский терминал СПГ на острове Крк с Боснией и Герцеговиной, рассматривается как инструмент отказа Сараево от поставок российского газа.

Проект газопровода «Южное соединение», который должен связать хорватский терминал СПГ на острове Крк с Боснией и Герцеговиной, рассматривается как инструмент отказа Сараево от поставок российского газа. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает ТАСС.

По словам главы хорватского правительства, соглашение по проекту было подписано в ходе саммита Инициативы трех морей, прошедшего в Дубровнике. После переговоров с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто в Сараево Пленкович подчеркнул, что Загреб намерен содействовать реализации трубопровода и задействовать для этого расширенные мощности терминала сжиженного природного газа на острове Крк.

Премьер отметил, что запуск нового маршрута позволит Боснии и Герцеговине снизить зависимость от российского газа. По его оценке, в текущей геополитической ситуации такой шаг имеет особое значение.

Договор о строительстве газопровода Хорватия и Босния и Герцеговина подписали 28 апреля на полях саммита Инициативы трех морей в Дубровнике. Проект предполагает подключение территории БиГ к инфраструктуре СПГ-терминала на острове Крк. Реализацию трубопровода планируется осуществлять при поддержке США.

Дополнительным аргументом в пользу проекта Загреб называет растущую роль американского сжиженного природного газа. В 2025 году Пленкович сообщал после встречи с министром энергетики США Крисом Райтом в Варшаве, что доля американского СПГ в хорватском терминале достигала 65%. Ранее хорватский премьер также заявлял о показателе в 67%.

Плавучий терминал по приему сжиженного природного газа на острове Крк работает с 2021 года и является ключевым элементом хорватской стратегии по развитию альтернативных маршрутов газоснабжения для стран региона.

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