«Автостат»: российский авторынок в мае занял шестое место в Европе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам мая 2026 года занял шестое место среди крупнейших авторынков Европы, опустившись на одну позицию по сравнению с апрелем. Об этом сообщили в агентстве «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData.
Лидером европейского рынка в мае стала Германия, где было реализовано 239,4 тыс. новых автомобилей, что на 0,1% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Великобритания с результатом 160,7 тыс. машин (+7,1%), третье — Италия (150,1 тыс., +7,7%). Далее следуют Франция с показателем 128,5 тыс. автомобилей (+3,7%) и Испания, где продажи составили 111,9 тыс. единиц (-0,8%).
По данным агентства, в России в мае было реализовано 109,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 20,5% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.
Отмечается, что российский рынок продемонстрировал самую высокую динамику роста среди крупнейших автомобильных рынков Европы. Кроме того, объем продаж новых легковых автомобилей в России уже третий месяц подряд превышает отметку в 100 тыс. машин.