«Автостат»: российский авторынок в мае занял шестое место в Европе

Лидером европейского рынка в мае стала Германия, где было реализовано 239,4 тыс. новых автомобилей, что на 0,1% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Великобритания с результатом 160,7 тыс. машин (+7,1%), третье — Италия (150,1 тыс., +7,7%). Далее следуют Франция с показателем 128,5 тыс. автомобилей (+3,7%) и Испания, где продажи составили 111,9 тыс. единиц (-0,8%).