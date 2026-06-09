Новый удар по экспорту: ЕС хочет запретить импорт российской трески

Европейская комиссия предложила ввести новые ограничения на поставки российской рыбной продукции в страны Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя предложения по 21-му пакету санкций против России.
По ее словам, новый пакет предусматривает существенное ужесточение правил импорта отдельных видов рыбной продукции. Для некоторых категорий предлагается ввести дополнительные ограничения, а для других — полный запрет на ввоз.
В частности, под полный запрет может попасть импорт трески. Как отметила глава Еврокомиссии, соответствующие меры включены в перечень предложений, который предстоит рассмотреть государствам — членам Евросоюза.
Фон дер Ляйен также сообщила, что ограничения в отношении Белоруссии планируется привести в соответствие с новыми санкционными мерами, подготовленными в отношении России.
Представленные инициативы являются частью очередного пакета ограничительных мер, который Евросоюз разрабатывает в рамках своей санкционной политики. После обсуждения предложения должны пройти процедуру согласования между странами сообщества.
Особенностью новых предложений стало расширение внимания ЕС к продовольственным и сырьевым поставкам. В случае утверждения 21-го пакета санкций ограничения затронут не только финансовые и технологические направления сотрудничества, но и отдельные сегменты внешней торговли, включая поставки рыбной продукции на европейский рынок.
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