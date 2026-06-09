Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый удар по экспорту: ЕС хочет запретить импорт российской трески

Европейская комиссия предложила ввести новые ограничения на поставки российской рыбной продукции в страны Евросоюза.

Европейская комиссия предложила ввести новые ограничения на поставки российской рыбной продукции в страны Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя предложения по 21-му пакету санкций против России.

По ее словам, новый пакет предусматривает существенное ужесточение правил импорта отдельных видов рыбной продукции. Для некоторых категорий предлагается ввести дополнительные ограничения, а для других — полный запрет на ввоз.

В частности, под полный запрет может попасть импорт трески. Как отметила глава Еврокомиссии, соответствующие меры включены в перечень предложений, который предстоит рассмотреть государствам — членам Евросоюза.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ограничения в отношении Белоруссии планируется привести в соответствие с новыми санкционными мерами, подготовленными в отношении России.

Представленные инициативы являются частью очередного пакета ограничительных мер, который Евросоюз разрабатывает в рамках своей санкционной политики. После обсуждения предложения должны пройти процедуру согласования между странами сообщества.

Особенностью новых предложений стало расширение внимания ЕС к продовольственным и сырьевым поставкам. В случае утверждения 21-го пакета санкций ограничения затронут не только финансовые и технологические направления сотрудничества, но и отдельные сегменты внешней торговли, включая поставки рыбной продукции на европейский рынок.

Читайте также: Томми Робинсон назвал Россию примером цивилизованного общества.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше