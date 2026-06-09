Новый удар по экспорту: ЕС хочет запретить импорт российской трески

Особенностью новых предложений стало расширение внимания ЕС к продовольственным и сырьевым поставкам. В случае утверждения 21-го пакета санкций ограничения затронут не только финансовые и технологические направления сотрудничества, но и отдельные сегменты внешней торговли, включая поставки рыбной продукции на европейский рынок.