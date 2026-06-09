В Сирии заявили о стремлении привлечь инвестиции для развития энергетики

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Сирии рассматривает энергетику как основу экономической стабильности и стремится привлечь в эту сферу иностранные инвестиции. Об этом заявил министр энергетики арабской республики Мухаммед аль-Башир.
«Наши планы выходят за рамки восстановления разрушенного, мы стремимся к созданию современного, устойчивого и экологически сбалансированного энергетического сектора, — указал министр, выступая на энергетическом форуме в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией). — Наше послание инвесторам звучит ясно: Сирия открыта для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства».
По его словам, в рамках политики экономической открытости Дамаску уже удалось установить партнерские отношения с рядом крупных мировых компаний. «Это говорит о том, что Сирия становится привлекательным местом для инвестиций», — сказал он.
Как подчеркнул аль-Башир, географическое положение Сирии как перекрестка между районом Персидского залива, Ираком и Восточным Средиземноморьем превращает ее в важный центр для региональной и международной энергетической безопасности. «Сирия обладает транзитным потенциалом благодаря возможности прокачки иракской нефти к терминалу в сирийском порту Банияс на Средиземноморском побережье в обход Ормузского пролива», — отметил министр.