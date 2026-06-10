Нацбанк ощутимо понизил курс доллара и курс евро на 10 июня

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 10 июня, среду. В частности, в середине рабочей недели заметно упали курс евро и курс доллара, а курс российского рубля, наоборот, потяжелел в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 10 июня, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7671 белорусского рубля, 1 евро — 3,1995 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8581 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 9 июня, курс доллара и курс евро были уменьшены, а курс российского рубля подрос в среду, 10 июня. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0384 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0306 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0227 белрубля.
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