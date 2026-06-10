Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк ощутимо понизил курс доллара и курс евро на 10 июня

Нацбанк Беларуси опустил курс евро и курс доллара и поднял курс российского рубля на 10 июня, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 10 июня, среду. В частности, в середине рабочей недели заметно упали курс евро и курс доллара, а курс российского рубля, наоборот, потяжелел в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на среду, 10 июня, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7671 белорусского рубля, 1 евро — 3,1995 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8581 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 9 июня, курс доллара и курс евро были уменьшены, а курс российского рубля подрос в среду, 10 июня. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0384 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0306 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0227 белрубля.

Тем временем «Савушкин продукт» перенес производство сырков с пандой из Полоцка.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше