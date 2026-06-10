«Лаборатория Касперского» переведет свою убыточную «дочку» на «медленный огонь»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. «Лаборатория Касперского» приняла решение сократить поддержку разработки продуктов компании «МойОфис», в которой имеет более чем 60% доли, сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ глава ИБ-компании Евгений Касперский.
«Сейчас мы решили перевести актив, что называется, в режим “медленного огня”. То есть поддерживаем продукты и разработку, но не в тех объемах, в которых она была раньше, — признал он. — Если говорить про ситуацию “здесь и сейчас”, то актив убыточен».
Бизнесмен добавил, что не видит у «МойОфис» экспортного потенциала, компания сильно локализована. «Там еще работать и работать. И главная локализация, над которой предстоит работать, — это арабский язык, что потребует времени и усилий», — сказал он.
Касперский рассказал о том, что были надежды «подняться» в таком случае на российском рынке. «К сожалению, эти надежды не оправдались. Импортозамещение не работает в офисном сегменте, потому что-либо все сидят на “пиратке”, либо работает “серый импорт”, — объяснил он. Тем не менее, он отказался говорить об этом положении “дочки” как о похожем на режим гибернации. “Пока что мы ждем. Плюс к этому — мы продукты от “МойОфис” привязываем к нашей операционной системе”, — резюмировал он.
Как недавно писали «Ведомости», «МойОфис» — российский разработчик офисного ПО — уведомил своих сотрудников о сокращениях. За 2025 год компания нарастила чистый убыток до 4 млрд рублей с 1,2 млрд в 2024 году.
Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.