«Лаборатория Касперского» переведет свою убыточную «дочку» на «медленный огонь»

Касперский рассказал о том, что были надежды «подняться» в таком случае на российском рынке. «К сожалению, эти надежды не оправдались. Импортозамещение не работает в офисном сегменте, потому что-либо все сидят на “пиратке”, либо работает “серый импорт”, — объяснил он. Тем не менее, он отказался говорить об этом положении “дочки” как о похожем на режим гибернации. “Пока что мы ждем. Плюс к этому — мы продукты от “МойОфис” привязываем к нашей операционной системе”, — резюмировал он.